По информации журналиста Флориана Плеттенберга, главным кандидатом для мюнхенского клуба считается футболист "ПСЖ" Брэдли Баркола.
Руководство чемпиона Германии уже изучает возможные варианты усиления атаки. Помимо французского игрока, в шорт-листе клуба находятся Нико Уильямс из "Атлетика", Рафаэль Леау из "Милана", Коди Гакпо из "Ливерпуля" и Каору Митома из "Брайтона".
В нынешнем сезоне 23-летний Баркола провёл 45 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счету 12 голов и семь результативных передач.
"Бавария" выбрала главную цель на лето - источник
"Бавария" начала поиск нового вингера перед летним трансферным окном.
Фото: Getty Images