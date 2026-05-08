Матчи Скрыть

Вингер "Зенита" - о тренере сборной Бразилии: команда чувствует себя единой

Вингер "Зенита" Луис Энрике поделился мнением о работе Карло Анчелотти в сборной Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист отметил атмосферу внутри национальной команды и отношение итальянского специалиста к игрокам. По словам Энрике, главный тренер старается поддерживать постоянный контакт с футболистами и уделяет большое внимание командному настрою.

- Анчелотти очень близок с игроками. Он много делает для того, чтобы команда чувствовала себя единой и поддерживалось хорошее настроение, - приводит слова Энрике Metaratings.ru.

На предстоящем чемпионате мира сборная Бразилии сыграет в одной группе с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится