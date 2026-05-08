Как сообщает Legalbet, в контракте футболиста прописана сумма отступных для зарубежных команд. По информации источника, европейские клубы смогут выкупить игрока примерно за 9-10 миллионов евро. При этом для российских команд подобный пункт в соглашении отсутствует.
Мостовой выступает за петербургский клуб с 2019 года. В нынешнем сезоне вингер провёл 31 матч, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.
Действующий контракт 28-летнего футболиста с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
В контракте Мостового с "Зенитом" есть отступные для европейских клубов - источник
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой может покинуть клуб в случае предложения из Европы.
