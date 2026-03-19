"Бавария" разгромила "Аталанту" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

"Бавария" уверенно оформила выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, повторно обыграв "Аталанту" в ответной встрече 1/8 финала.

Мюнхенцы на своём поле победили со счётом 4:1, а по сумме двух матчей преимущество оказалось ещё более внушительным. Напомним, первая игра завершилась победой немецкого клуба со счётом 6:1.



Ключевую роль в ответной встрече сыграл Гарри Кейн: нападающий оформил дубль и стал главным героем матча. Также в составе хозяев отличились Ленарт Карл и Луис Диас. Единственный ответный мяч у итальянской команды записал на свой счёт Лазар Самарджич.

