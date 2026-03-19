"Реал" против "Баварии". Стали известны все пары 1/4 финала ЛЧ

Лига чемпионов завершила стадию 1/8 финала - определены все участники четвертьфинала турнира.

Фото: УЕФА

В борьбе за выход в полуфинал "ПСЖ" сыграет против "Ливерпуля", "Реал" встретится с "Баварией", "Барселона" проведёт двухматчевое противостояние с "Атлетико", а "Спортинг" сразится с "Арсеналом".



Первые игры этой стадии пройдут 7 и 8 апреля, ответные встречи запланированы на 14 и 15 апреля.



Действующим победителем турнира является "ПСЖ".

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Бавария