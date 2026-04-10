Не "ПСЖ" и не "Бавария": суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Арсенал " стал главным претендентом на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta после первых матчей 1/4 финала турнира.

Фото: УЕФА

Алгоритм провёл 10 тысяч симуляций оставшейся части сезона и чаще всего отдавал трофей лондонскому клубу - в 36,3% случаев. Вторым в рейтинге идёт "Бавария" с вероятностью 28,9%, третью позицию занимает "ПСЖ" (16%).



Далее в списке расположились "Атлетико" с 9,3% и "Барселона" с 3,6%. Шестым идёт "Реал" (2,6%), седьмым = "Ливерпуль" (2,1%), а замыкает список "Спортинг" с показателем 1,2%.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



