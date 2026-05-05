В заявлении РФС отмечается, что решение принято в соответствии со статьёй 86 дисциплинарного регламента и пунктом 9.8 регламента турнира.
В документе указано, что неявка команды по неуважительной причине наказывается техническим поражением. Также регламент обязывает клуб прибывать на стадион не позднее чем за 75 минут до начала встречи.
Ранее "Уфа" сообщила, что не смогла вылететь в Хабаровск из-за закрытия воздушного пространства на фоне режима "беспилотной опасности" в Башкортостане. Известно, что теперь клуб собирается подать апелляцию и при необходимости обратиться в CAS.
Стало известно, почему "Уфа" получила техническое поражение
"Уфе" присудили техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на гостевой поединок Первой лиги со "СКА-Хабаровск".
Фото: ФК "Уфа"