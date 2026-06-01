Масалитин: ЦСКА рискнул с назначением Игдисамова

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью Rusfootball.info прокомментировал решение московского клуба доверить пост главного тренера Дмитрию Игдисамову.
Фото: ПФК ЦСКА
Масалитин считает, что руководство ЦСКА пошло на определённый риск, сделав ставку на тренера без серьёзного опыта самостоятельной работы на высоком уровне.

- ЦСКА рискнул, назначив Игдисамова. Посмотрим, насколько этот риск будет оправдан. Видимо, ни с кем не смогли договориться. Значит, в новом сезоне будет сделана ставка на молодежь, а молодежи свойственна нестабильность. Поэтому ждём в следующем сезоне от команды как ярких, так и провальных матчей, - заявил Масалитин.

Напомним, Игдисамов возглавлял армейцев в концовке прошлого сезона после ухода Фабио Челестини. Под его руководством команда сумела улучшить результаты, после чего клуб заключил со специалистом полноценный контракт по схеме "2+2".

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

