"Астон Вилла" Эмери повторила рекорд клуба

"Астон Вилла" довела свою впечатляющую серию побед до 11 матчей подряд во всех турнирах, тем самым повторив историческое достижение клуба.

Фото: ФК "Астон Вилла"

Очередной успех команда Унаи Эмери оформила, одержав гостевую победу над "Челси" со счётом 2:1.



Таким образом, бирмингемцы повторили собственный рекорд, который ранее удавался клубу лишь дважды - в 1914 и 1897 годах. Ни разу в современной истории "Астон Вилла" не выдавала более продолжительной победной серии.



В таблице АПЛ команда Эмери занимает третье место, отставая от лидирующего "Арсенала" всего на три очка. Уже 30 декабря соперники встретятся в очном противостоянии.