Английская премьер-лига

Ноттингем Форест
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Бернли
0 - 0 0 0
ЭвертонЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
ФулхэмЗавершен
Брентфорд
4 - 1 4 1
БорнмутЗавершен
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
0 - 3 0 3
КомоЗавершен
Торино
1 - 2 1 2
КальяриЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
ЛациоЗавершен

"Астон Вилла" Эмери повторила рекорд клуба

"Астон Вилла" довела свою впечатляющую серию побед до 11 матчей подряд во всех турнирах, тем самым повторив историческое достижение клуба.
Фото: ФК "Астон Вилла"
Очередной успех команда Унаи Эмери оформила, одержав гостевую победу над "Челси" со счётом 2:1.

Таким образом, бирмингемцы повторили собственный рекорд, который ранее удавался клубу лишь дважды - в 1914 и 1897 годах. Ни разу в современной истории "Астон Вилла" не выдавала более продолжительной победной серии.

В таблице АПЛ команда Эмери занимает третье место, отставая от лидирующего "Арсенала" всего на три очка. Уже 30 декабря соперники встретятся в очном противостоянии.

