Канчельскис: с удовольствием возглавил бы "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы стать главным тренером "красных дьяволов".
Фото: Global Look Press
— У вас есть амбиции возглавить "Манчестер Юнайтед"?

— С удовольствием (смеется). Но надо понимать, что сейчас тяжелая ситуация. Даже когда недавно был в Англии, и "Манчестер Юнайтед" опубликовал мое интервью, то на следующий день его убрали. Не понимаю почему, но убрали - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ".

В январе английский "Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Рубена Аморима с поста главного тренера - специалист проработал в клубе чуть больше одного года. По итогам 20 сыгранных туров команда располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 31 набранным очком в своем активе.

