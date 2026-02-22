Матчи Скрыть

Галицкий заявил, что его мечтой являются не трофеи "Краснодара"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий прокомментировал победу команды в Российской Премьер-Лиге сезона 2024/2025.
Фото: ФК "Краснодар"
Этот трофей стал первым и пока что остается единственным в послужном списке "быков". Сегодня, 22 февраля, "Краснодару" исполнилось 18 лет.

"Я был искренне счастлив, как это ни банально звучит.

Но у меня нет мечты выиграть кубок. Я мечтаю построить клуб, который бы смог сам всегда двигаться дальше, был бы финансово наполнен и не имел проблем.

Остальное — это спорт. Для болельщиков это было важно. Но для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может быть без меня", — сказал Галицкий в фильме "Краснодар. Путь к чемпионству".

После 18 туров чемпионата России сезона 2025/2026 "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 40 очками, опережая ближайшего преследователя, санкт-петербургский "Зенит", на одно очко.

