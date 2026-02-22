Галицкий заявил, что его мечтой являются не трофеи "Краснодара"

"Я был искренне счастлив, как это ни банально звучит.
Но у меня нет мечты выиграть кубок. Я мечтаю построить клуб, который бы смог сам всегда двигаться дальше, был бы финансово наполнен и не имел проблем.
Остальное — это спорт. Для болельщиков это было важно. Но для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может быть без меня", — сказал Галицкий в фильме "Краснодар. Путь к чемпионству".
После 18 туров чемпионата России сезона 2025/2026 "Краснодар" лидирует в турнирной таблице с 40 очками, опережая ближайшего преследователя, санкт-петербургский "Зенит", на одно очко.