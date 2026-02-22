"Крылья Советов" сохранили Сутормина в команде с одним нюансом

"Крылья Советов" решили сохранить Сутормина до конца сезона.
Но с ним достигнуто соглашение о понижении зарплаты, ему в разы понизили оклад", — сообщил "Матч ТВ" источник в самарском клубе.
Алексей Сутормин перешел в "Крылья Советов" из "Зенита" на правах свободного агента в июле 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 Сутормин провел за самарскую команду 22 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Контракт игрока с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.