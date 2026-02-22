Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Крылья СоветовИдёт

"Крылья Советов" сохранили Сутормина в команде с одним нюансом

Полузащитник Алексей Сутормин продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Ранее сообщалось, что самарский клуб рассматривал вариант расторжения контракта с игроком.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
Причиной возможного разрыва соглашения называлось то, что Сутормин зимой якобы сломал руку во время участия в корпоративном футбольном турнире. Позже инсайдер Иван Карпов сообщил, что сторонам удалось уладить разногласия.

"Крылья Советов" решили сохранить Сутормина до конца сезона.
Но с ним достигнуто соглашение о понижении зарплаты, ему в разы понизили оклад", — сообщил "Матч ТВ" источник в самарском клубе.

Алексей Сутормин перешел в "Крылья Советов" из "Зенита" на правах свободного агента в июле 2025 года. В первой части сезона 2025/2026 Сутормин провел за самарскую команду 22 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт игрока с "Крыльями" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 800 тыс. евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится