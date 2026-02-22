"Делает результат". Пименов назвал нападающего, с которым "Локо" нужно продлевать контракт

"Надеюсь, его не купят, и он поможет "Локомотиву" (смеется). С ним, конечно, нужно продлевать контракт. Это нападающий, который, как и Батраков, делает результат.
Это прямо вертикальная работа, которая закольцовывается на Батракове и Воробьеве. Если их нет, то у "Локомотива" проблемы, - сказал Пименов "Матч ТВ".
Дмитрий Воробьев пополнил состав "Локомотива" летом 2024 года, перейдя из "Оренбурга". Действующее трудовое соглашение 28-летнего нападающего с московским клубом рассчитано до конца июня 2027-го.
В текущем сезоне центрфорвард записал на свой счет 10 забитых мячей и 4 голевые передачи в 21 матче за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной России в 5 миллионов евро.