"Кайсериспор" с Чаловым и Макаровым обыграл "Антальяспор" Джикии

Встреча 23 тура чемпионата Турции между "Кайсериспором" и "Антальяспором" завершилась минимальной победой первых.

Фото: ФК "Кайсериспор"

Единственный гол в матче на 89 минуте забил форвард Талха Сарыарслан.



В составе "Кайсериспора" в перерыве на замену вышли российский полузащитник Денис Макаров и его соотечественник, нападающий Федор Чалов. Еще один россиянин, защитник "Антальяспора" Георгий Джикия, провел весь матч на скамейке запасных. Макаров и Чалов результативными действиями не отметились.



"Антальяспор" после 23 туров с 23 очками располагается на 14 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги. "Кайсериспор" после такого же количества проведенных матчей с 19 баллами располагается на 17 позиции.