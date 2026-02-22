Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 0 0 0
Крылья СоветовИдёт

"Кайсериспор" с Чаловым и Макаровым обыграл "Антальяспор" Джикии

Встреча 23 тура чемпионата Турции между "Кайсериспором" и "Антальяспором" завершилась минимальной победой первых.
Фото: ФК "Кайсериспор"
Единственный гол в матче на 89 минуте забил форвард Талха Сарыарслан.

В составе "Кайсериспора" в перерыве на замену вышли российский полузащитник Денис Макаров и его соотечественник, нападающий Федор Чалов. Еще один россиянин, защитник "Антальяспора" Георгий Джикия, провел весь матч на скамейке запасных. Макаров и Чалов результативными действиями не отметились.

"Антальяспор" после 23 туров с 23 очками располагается на 14 месте турнирной таблицы турецкой Суперлиги. "Кайсериспор" после такого же количества проведенных матчей с 19 баллами располагается на 17 позиции.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится