"У него фантастические навыки". Экс-защитник "Зенита" поделился мнением о Дуране

"Дуран - фантастический футболист. Он все еще очень молод. У него фантастические навыки, для меня этот трансфер не был сюрпризом.
Я надеюсь, что в течение этого периода он быстро адаптируется", - цитирует Мейру "Матч ТВ".
Джон Дуран, играющий на позиции центрфорварда, перешел в "Зенит" в это зимнее трансферное окно из "Аль-Насра". Арендное соглашение 22-летнего футболиста сборной Колумбии рассчитано до конца этого сезона. Контракт игрока с саудовским клубом дейсвтует до лета 2030 года.
В этом сезоне Дуран принял участие в 21 матче на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 3 результативных паса.