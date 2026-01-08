"Борнмут" одержал драматичную победу над "Тоттенхэмом"

В матче 21-го тура чемпионата Англии "Борнмут" на своём поле одержал драматичную победу над "Тоттенхэмом" со счётом 3:2.

Фото: ФК "Борнмут"

Гости быстро вышли вперёд - уже на пятой минуте отличился Матис Тель. Однако хозяева сумели переломить ход встречи ещё до перерыва: сначала Эванилсон восстановил равновесие, а затем Эли Крупи вывел "Борнмут" вперёд. Во втором тайме "Тоттенхэм" получил шанс сравнять счёт с пенальти, но Джеймс Хилл не реализовал одиннадцатиметровый.



Тем не менее лондонцы всё же забили - на 78-й минуте мяч отправил в сетку Жоау Пальинья. Развязка наступила в компенсированное время, когда Антуан Семеньо принёс хозяевам победу точным ударом на 90+5-й минуте.

Тоттенхэм