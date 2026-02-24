"Почему нет? С удовольствием приглашу". Юран готов взять Мостового в свой тренерский штаб

"Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу.
С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем", - сказал Юран.
Сергей Юран возглавлял "Сибирь", подмосковные "Химки", калининградскую "Балтику", нижегородский "Пари НН", а также ряд других российских и зарубежных команд. Последним местом работы российского главного тренера стал турецкий клуб "Серик Спор", который он покинул в октябре.
Напомним, Александр Мостовой получил тренерскую лицензию в марте 2025 года. За это время специалист не работал ни в одном клубе.
Источник: "РБ Спорт"