В "Локомотиве" рассказали, почему зимой никого не приобрели

Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов высказался о работе клуба в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" искал усиление? Конечно. Но по разным причинам осуществить трансферы не получилось... Нет такого, что мы продали Баринова за определенную сумму и должны ее потратить.

У нас сейчас боеспособный состав - и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская - соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета", - сказал Ульянов.

В минувшее трансферное окно состав московского "Локомотива" пополнил только аргентинский полузащитник Лукас Вера, перешедший в стан "железнодорожников" в качестве свободного агента. Стороны заключили трудовой договор до лета 2028 года.

Напомним, в прессе сообщалось, что красно-зеленые проявляли интерес к хавбеку "Ростова" Кириллу Щетинину, Максиму Петрову из калининградской "Балтики" и вингеру самарских "Крыльев Советов" Ивану Олейникову.

"Локомотив" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице по итогам первой части Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. От первого места команду Михаила Галактионова отделяет три балла.

Источник: "СЭ"

