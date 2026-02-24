В "Локомотиве" рассказали, почему зимой никого не приобрели

У нас сейчас боеспособный состав - и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская - соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета", - сказал Ульянов.
В минувшее трансферное окно состав московского "Локомотива" пополнил только аргентинский полузащитник Лукас Вера, перешедший в стан "железнодорожников" в качестве свободного агента. Стороны заключили трудовой договор до лета 2028 года.
Напомним, в прессе сообщалось, что красно-зеленые проявляли интерес к хавбеку "Ростова" Кириллу Щетинину, Максиму Петрову из калининградской "Балтики" и вингеру самарских "Крыльев Советов" Ивану Олейникову.
"Локомотив" финишировал на третьей строчке в турнирной таблице по итогам первой части Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. От первого места команду Михаила Галактионова отделяет три балла.
Источник: "СЭ"