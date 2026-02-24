В "Локомотиве" рассказали, почему зимой никого не приобрели

Фото: ФК "Локомотив"

У нас сейчас боеспособный состав - и нужны футболисты в стартовый состав. Команда российская - соответственно, мы смотрим на россиян. Тех, кто соответствовал бы этим требованиям, мало. И они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета", - сказал Ульянов.