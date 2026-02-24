Семак - о давлении из-за столетия "Зенита": юбилей - это просто красивая цифра

- Да нам всегда нужно выиграть титул. Для болельщиков и журналистов юбилей ? это дополнительный стимул. Как и с юбилеем человека. Ну, будет тебе 50 лет. И что? Следом пойдёт 51-й год.
Юбилей ? это просто красивая цифра. Наша цель ? выполнить задачи, которые стоят перед командой, - сказал Семак в интервью "Чемпионату".
Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" в год своего столетия завоевал серебряные медали.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 39 баллами в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Сине-бело-голубым предстоит сыграть с калининградской "Балтикой" на своем поле в 19 туре чемпионата России. Также петербуржцы сыграют с калининградцами в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.