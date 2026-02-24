Ульянов: у Баринова было сумасшедшее предложение от "Локо", но он выбрал ЦСКА

"Человек выбрал ЦСКА и ушел. Обиделся он на что-то или нет - никто не знает. У него было сумасшедшее предложение от нас, но он выбрал другой клуб", - цитирует Ульянова "СЭ".
В минувшее трансферное окно опорный полузащитник и воспитанник Академии "Локомотива" Дмитрий Баринов отказался от продления контракта с клубом и перешел в московский ЦСКА. 29-летний футболист сборной России заключил трудвое соглашение с "армейцами" до лета 2029 года.
В составе "железнодорожников" Баринов выстапал с 2016 года и был капитаном команды. За основную команду хавбек провел 274 матча.