"Даже не стать чемпионами". Семак озвучил главную цель "Зенита"

"Заставить невозможно. Должен быть характер. Наша главная цель - даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации.
Есть игроки, которые относятся к футболу как к работе. А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче - они всегда голодны", - сказал Семак.
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда провела 318 матчей во всех турнирах, в которых одержала 196 побед, 67 раз сыграла вничью и в 55 играх уступила. При Семаке сине-бело-голубые завоевали шесть чемпионским титулов подряд, всего выиграв 13 различных трофеев.
В этом сезоне команда Семака идет второй в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона.
Источник: "Чемпионат"