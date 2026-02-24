Матчи Скрыть

"Даже не стать чемпионами". Семак озвучил главную цель "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как заставить футболистов хотеть продолжать побеждать.
Фото: ФК "Зенит"
"Заставить невозможно. Должен быть характер. Наша главная цель - даже не стать чемпионами, а привить игрокам голод к победам в любой ситуации.

Есть игроки, которые относятся к футболу как к работе. А есть те, кто всегда хочет выигрывать. Таким легче - они всегда голодны", - сказал Семак.

Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда провела 318 матчей во всех турнирах, в которых одержала 196 побед, 67 раз сыграла вничью и в 55 играх уступила. При Семаке сине-бело-голубые завоевали шесть чемпионским титулов подряд, всего выиграв 13 различных трофеев.

В этом сезоне команда Семака идет второй в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части сезона.

Источник: "Чемпионат"

