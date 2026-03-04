"Ливерпуль" может недосчитаться крупных доходов без Лиги чемпионов - ВВС

Отсутствие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может обойтись "Ливерпулю" примерно в 120 млн фунтов дохода.

Фото: BBC Sport

Об этом сообщает BBC. По информации источника, участие в главном клубном турнире Европы остаётся важной статьёй дохода для мерсисайдского клуба.



При этом отмечается, что финансовая ситуация "Ливерпуля" остаётся устойчивой, несмотря на крупные расходы в летнее трансферное окно.



Сейчас команда располагается на пятой строчке таблицы АПЛ, набрав 48 очков.