"Ливерпуль" может недосчитаться крупных доходов без Лиги чемпионов - ВВС

Отсутствие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов может обойтись "Ливерпулю" примерно в 120 млн фунтов дохода.
Фото: BBC Sport
Об этом сообщает BBC. По информации источника, участие в главном клубном турнире Европы остаётся важной статьёй дохода для мерсисайдского клуба.

При этом отмечается, что финансовая ситуация "Ливерпуля" остаётся устойчивой, несмотря на крупные расходы в летнее трансферное окно.

Сейчас команда располагается на пятой строчке таблицы АПЛ, набрав 48 очков.

