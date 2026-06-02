"Васко да Гама" продлит аренду игрока "Зенита" - источник

В "Васко да Гама" довольны футболистом "Зенита".
По информации источника, "Васко да Гама" продлит аренду с Робертом Ренаном до конца 2026 года.

Бразильский футболист выступает в составе клуба с конца августа 2025 года на правах аренды из "Зенита". В текущем сезоне защитник провел 28 матчей и забил 2 гола. Действующее соглашение футболиста с "Васко да Гама" рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

Источник: журналист Фабио Азеведо

