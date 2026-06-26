"Манчестер Сити" согласовал рекордный трансфер за 150 млн евро

"Манчестер Сити" близок к оформлению одного из самых дорогих трансферов в истории футбола.

Фото: Getty Images

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, "горожане" договорились с "Ноттингем Форест" о переходе полузащитника Эллиота Андерсона. По информации источника, общая стоимость сделки с учётом бонусов может достигнуть 150 млн евро.



Медицинское обследование 23-летний хавбек пройдёт в США, где сейчас находится в расположении сборной Англии, выступающей на чемпионате мира 2026 года.

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Манчестер Сити