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"Манчестер Сити" согласовал рекордный трансфер за 150 млн евро

"Манчестер Сити" близок к оформлению одного из самых дорогих трансферов в истории футбола.
Фото: Getty Images
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, "горожане" договорились с "Ноттингем Форест" о переходе полузащитника Эллиота Андерсона. По информации источника, общая стоимость сделки с учётом бонусов может достигнуть 150 млн евро.

Медицинское обследование 23-летний хавбек пройдёт в США, где сейчас находится в расположении сборной Англии, выступающей на чемпионате мира 2026 года.

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