«Краснодар» хорош и без Кордобы со Сперцяном, «Спартак» ждёт оптимального Даку

Сперцян в межсезонье уехал в Саудовскую Аравию, а Кордоба продолжает восстановление после травмы, полученной на чемпионате мира-2026. С такими потерями казалось, что у «быков» обязательно будут серьёзнейшие проблемы. Но после трёх туров именно южане возглавляют турнирную таблицу, причём единолично.
За несколько часов до матча в Москве хороший подарок «Спартаку» и «Краснодару» подкинула «Родина». Столичные футболисты сенсационно обыграли «Зенит», хотя уступали со счётом 0:1. А это значило, что победитель матча «Спартак» — «Краснодар» гарантированно выходил на первое место в турнирной таблице.
Команды не стали откладывать дело в долгий ящик. В общем-то, все главные события уложились в первые 12 минут. Пересказывать происходящее в данном случае вряд ли стоит, поэтому лучше поговорим о выводах, которые можно сделать после этого матча.
У «Краснодара» проблемы с обороной
Понятно, что быстрый гол «Спартака» — несчастный случай для Станислава Агкацева. Вратарь «Краснодара» пропустил после грубой ошибки. Но, в то же время, можно говорить и о системной проблеме южан. После трёх туров у «Краснодара» уже четыре пропущенных мяча! Южане пропускали в каждом матче нового сезона. Больше них в РПЛ в нынешнем сезоне пока пропустили лишь шесть коллективов! Понятно, что пока «Краснодар» забивает, можно закрывать глаза на пропущенные мячи, но в обороне надо наводить порядок.
Ошибка Агкацева вряд ли заслуживает серьёзного разбора. Такое иногда происходит, таких осечек у вратаря «быков» было мало, поэтому пока не будем говорить о какой-то системе и искать сменщика для вратаря южан.
В «Краснодаре» ждут возвращения Кордобы, но «быки» научились забивать и без него
Перед началом сезона очень много говорилось о том, как будет выглядеть «Краснодар» без Сперцяна и Кордобы. Первые матчи нового сезона показывают, что ПОКА никаких проблем у южан нет. В трёх турах больше «Краснодара» (8) забил лишь «Зенит» (9). При этом у южан нет никакой зависимости от кого-либо из игроков. В стартовавшем розыгрыше РПЛ у «Краснодара» отличились уже шесть человек!
Вообще, «Краснодар» вполне логично научился играть без Кордобы. Колумбиец при всей своей гениальности никогда не отличался высокой дисциплиной, из-за чего он уже неоднократно пропускал матчи своей команды. В такой ситуации «быкам» ни в коем случае нельзя зависеть от своего нападающего. При этом, конечно, в «Краснодаре» очень ждут возвращения Джона на поле. Он должен вернуться уже через несколько недель.
Даку сверхмотивирован, но как быть с Угальде?
Мирлинд Даку дебютировал за «Спартак» в первом же матче после трансфера из «Рубина». Нет никаких сомнений, что красно-белые нашли себе отличного нападающего. Даку за последние годы в России неоднократно доказывал свою состоятельность.
В матче с «Краснодаром» он получил 27 минут игрового времени. И за этот промежуток он нанёс три удара, из которых один пришёлся в створ ворот соперника. Это — больше, чем любой из игроков «Спартака», включая тех, кто провёл на поле все 90 минут. Очевидно, что Даку сверхмотивирован, он получил шанс в одном из российских топ-клубов.
При этом пока не совсем понятно, как тренерский штаб «Спартака» будет сочетать Даку и Угальде. Костариканец в матче с «Краснодаром» забил уже в самом дебюте (пусть и не обошлось без ошибки Агкацева). К тому же, хорошо известно, что Угальде умеет забивать! Он был лучшим бомбардиром команды в сезоне-2024/2025. А на днях в Кубке России в матче с «Оренбургом» форвард отметился дублем. Можно ли их сочетать? Или, всё же, Угальде будет уготована роль запасного? Очевидно, что Даку брали на роль первой скрипки.
«Спартак» излишне полагается на концовки
«Спартаку» нужно научиться решать вопросы, не откладывая их на концовку. Если вывести за скобки матч с «Родиной» (3:0), где особых проблем у красно-белых не было, в других играх москвичи пытались решать проблемы в концовке.
В игре с «Ахматом» это сделать удалось. Тогда «Спартак» забил в компенсированное время. В матче с «Краснодаром» этот трюк уже не прошёл, хотя москвичи были очень близки к тому, чтобы спастись. «Спартаку» надо включаться раньше, а то команда точно будет терять очки там, где не планировала.
Фото: "Чемпионат"