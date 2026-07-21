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Гвардиола провёл переговоры со сборной Италии - источник

Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Италии.
Фото: Getty Images
Как пишет итальянский Sky, представители Федерации футбола Италии уже провели переговоры с испанским специалистом.

Источник утверждает, что технический директор федерации Паоло Мальдини и его советник Леонардо на выходных отправились в Барселону, где несколько дней общались с бывшим наставником "Манчестер Сити".

При этом окончательное решение пока не принято. Помимо Гвардиолы, руководство итальянского футбола рассматривает и другие варианты. В числе кандидатов называются Роберто Манчини и Андреа Пирло.

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