Гвардиола провёл переговоры со сборной Италии - источник

Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Италии.

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Как пишет итальянский Sky, представители Федерации футбола Италии уже провели переговоры с испанским специалистом.



Источник утверждает, что технический директор федерации Паоло Мальдини и его советник Леонардо на выходных отправились в Барселону, где несколько дней общались с бывшим наставником "Манчестер Сити".



При этом окончательное решение пока не принято. Помимо Гвардиолы, руководство итальянского футбола рассматривает и другие варианты. В числе кандидатов называются Роберто Манчини и Андреа Пирло.