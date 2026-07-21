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В агентстве Даку отреагировали на информацию об интересе ЦСКА

В агентстве, представляющем нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, прокомментировал новость об интересе к их клиенту со стороны столичного ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
"Есть несколько команд, заинтересованных в Даку, но на начало сезона он сосредоточен на "Рубине".

Посмотрим, что принесет трансферное окно", - сказали в агентстве.

Ранее в прессе появилась информация о том, что московский ЦСКА готов выплатить казанскому "Рубину" отступные за 28-летнего албанского форварда в размере 10 млн евро. Однако уточнялось, что "армейцы" еще не приступали к обсуждению зарплаты потенциального новичка.

Мирлинд Даку выступает за "Рубин" с лета 2023 года. Год назад футболист продлил действующий контракт с клубом до июня 2029-го.

Источник: "Чемпионат"

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