На ЧМ-2030 впервые сыграют 64 сборные - президент КОНМЕБОЛ

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес сообщил о планах расширить чемпионат мира 2030 года до 64 участников.

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- Следующий чемпионат пройдёт на родине! Чемпионат мира по 2030 года пройдёт в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить столетие турнира, в котором примут участие 64 команды, - написал Домингес.

По его словам, юбилейный турнир должен стать особенным не только из-за географии проведения, но и благодаря рекордному количеству сборных.Впервые мундиаль пройдёт сразу в шести странах. Матчи турнира пройдут в Аргентине, Уругвае, Парагвае, а также в Испании, Португалии и Марокко.Напомним, что на ЧМ-2026 выступили 48 национальных команд.