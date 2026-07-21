Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 0 1 0
СКА-ХабаровскЗавершен

На ЧМ-2030 впервые сыграют 64 сборные - президент КОНМЕБОЛ

Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес сообщил о планах расширить чемпионат мира 2030 года до 64 участников.
Фото: Getty Images
По его словам, юбилейный турнир должен стать особенным не только из-за географии проведения, но и благодаря рекордному количеству сборных.

- Следующий чемпионат пройдёт на родине! Чемпионат мира по 2030 года пройдёт в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Это прекрасная возможность для футбола отметить столетие турнира, в котором примут участие 64 команды, - написал Домингес.

Впервые мундиаль пройдёт сразу в шести странах. Матчи турнира пройдут в Аргентине, Уругвае, Парагвае, а также в Испании, Португалии и Марокко.

Напомним, что на ЧМ-2026 выступили 48 национальных команд.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится