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"Чтобы привлечь не только экономику Кабо-Верде, но и Юпитера". Губерниев - за 256 сборных на ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался за участие 256 сборных на чемпионате мира.
Фото: Getty Images
"Инфантино побеждает Европу. Вопрос в том, когда ФИФА остановится.

Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо-Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфа Центавры.

На том стоим", - сказал Губерниев.

Ранее глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес заявил, что в следующем чемпионате мира по футболу могут принять участие 64 национальные сборные. ЧМ-2030 состоится в трех странах: Испании, Португалии и Марокко. В то же время первые игры турнира примут Уругвай, Аргентина и Парагвай.

На завершившемся чемпионате мира 2026 года впервые приняли участие 48 команд. С 1998 по 2022 год в мировых первенствах участвовали по 32 сборные.

Источник: "Матч ТВ"

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