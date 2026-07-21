"Чтобы привлечь не только экономику Кабо-Верде, но и Юпитера". Губерниев - за 256 сборных на ЧМ

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался за участие 256 сборных на чемпионате мира.

Фото: Getty Images

Дальше маячит горизонт в 128 команд. Я бы предпочел 256 сборных, чтобы привлечь не только экономику Кабо-Верде, но и Юпитера, планеты Шелезяки и Альфа Центавры.