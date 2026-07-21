Кандидатура албанского нападающего действительно обсуждалась в московском клубе, однако финансовые условия возможной сделки армейцев не устраивают. Форвард рассчитывает на зарплату в размере 3,5-4 млн евро за сезон, тогда как ЦСКА не готов платить ему более 3 млн. Кроме того, сумма отступных в контракте игрока составляет 11 млн евро, а не 10 млн, как сообщалось ранее.
Интерес к Даку также проявляет "Спартак", который рассматривает варианты усиления атаки. Однако прежде красно-белым необходимо найти новые команды для Ливая Гарсии или Манфреда Угальде.
Источник: телеграм-канал "Инсайды от Карпа"
ЦСКА не собирается платить Даку более 3 млн евро в год - источник
ЦСКА не планирует обращаться к "Рубину" с предложением по Мирлинду Даку.
Фото: ФК "Рубин"