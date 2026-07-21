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"Подобного я не припомню ни на одном турнире". Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что стало главным открытием минувшего чемпионата мира.
Фото: Getty Images
"Главное открытие ЧМ — хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе — такого не бывает.

Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире", - сказал Мостовой.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил этим летом в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. В финальном матче сборная Испании одержала победу над национальной командой Аргентины в дополнительное время. Титул испанцам принес гол нападающего Феррана Торреса на 106-й минуте игры.

Источник: "Чемпионат"

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