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"Подобного я не припомню ни на одном турнире". Мостовой назвал главное открытие ЧМ-2026
Сегодня, 11:23
Бывший футболист
сборной России
Александр Мостовой рассказал, что стало главным открытием минувшего чемпионата мира.
Фото: Getty Images
"Главное открытие ЧМ — хорошее судейство. По-моему, ни одного скандала не было. За весь чемпионат мы ни разу не говорили о судействе — такого не бывает.
Да, были какие-то помарки, но подобного я не припомню ни на одном турнире", - сказал Мостовой.
Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил этим летом в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершился 19 июля. В финальном матче сборная Испании одержала победу над национальной командой Аргентины в дополнительное время. Титул испанцам принес гол нападающего Феррана Торреса на 106-й минуте игры.
Источник:
"Чемпионат"
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Александр Мостовой
ЧМ-2026
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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