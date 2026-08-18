Фернандеш отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед" - источник

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не принял новое предложение клуба о продлении сотрудничества.

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По информации журналиста Саши Тавольери, манкунианцы попытались улучшить финансовые условия контракта португальца, однако договориться с ним пока не удалось.



Английский клуб был готов увеличить годовой заработок полузащитника на 500 тысяч евро. Предложенная прибавка не убедила Фернандеша поставить подпись под новым соглашением.



Фернандеш защищает цвета "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года.