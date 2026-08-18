Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
0 - 1 0 1
АкронЗавершен
Родина
1 - 4 1 4
ОренбургЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЛокомотивЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Фернандеш отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед" - источник

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш не принял новое предложение клуба о продлении сотрудничества.
Фото: Getty Images
По информации журналиста Саши Тавольери, манкунианцы попытались улучшить финансовые условия контракта португальца, однако договориться с ним пока не удалось.

Английский клуб был готов увеличить годовой заработок полузащитника на 500 тысяч евро. Предложенная прибавка не убедила Фернандеша поставить подпись под новым соглашением.

Фернандеш защищает цвета "Манчестер Юнайтед" с января 2020 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится