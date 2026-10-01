"Ты ноль! Никто! Но хочется узнаваемости!" Губерниев жестко высказался о футбольных комментаторах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил футбольным комментаторам.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

- Что является главным для херового комментатора , допустим, футбола? Ты комментируешь, допустим, футбол, комментируешь плохо, как говно, тебя никто не знает и никогда не узнает… Ты ноль! Никто!