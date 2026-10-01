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"Ты ноль! Никто! Но хочется узнаваемости!" Губерниев жестко высказался о футбольных комментаторах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил футбольным комментаторам.
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
По словам Губерниева, комментаторы, которых никто не знает и они плохи в своей профессии, вспоминают про Губерниева, чтобы поднять свою популярность.

- Что является главным для херового комментатора , допустим, футбола? Ты комментируешь, допустим, футбол, комментируешь плохо, как говно, тебя никто не знает и никогда не узнает… Ты ноль! Никто!

Но хочется чуть узнаваемости. Что делать? Правильно, вспомнить про настоящую медийную персону, популярного человека, например про меня! И ждать, что вырастет узнаваемость, но она никогда не вырастет! Ибо у моли бесталанной узнаваемости нет! - написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее Дмитрий Губерниев высоко оценил работу дуэта Денис Казанский - Леонид Слуцкий, прокомментировавшего матч сборной России с национальной командой Ирана. Встреча транслировалась на "Первом" телеканале.

Также Губерниев назвал комментаторов "Матч ТВ" "бездарями из чулана 8-666". Дмитрий Шнякин, работающий на матчах чемпионата России, ответил Губерниеву, приведя в пример известных людей, работавших в комнате 8-16.

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