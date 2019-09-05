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Сергей Кирьяков: ничего страшного, если Россия сыграет вничью с Шотландией. Это приемлемый результат

Бывший тренер и футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной России с Шотландией, который пройдет 6 сентября в рамках квалификации Евро-2020.

"Ожиданий много. Прежде всего, для шотландцев это, наверное, решающий матч. Если они проигрывают, то, скорее всего, теряют шансы попасть в число лучших двух команд группы. Традиционно шотландцы сильны дома, этого стоит ожидать и нашей сборной. Их футболисты стараются играть в быстрый, комбинационный футбол. Как правило, шотландцы пытаются с первых минут прессинговать, к чему тоже надо быть готовым.

В 90-е мы несколько раз с ними играли. Я помню тот злополучный матч 1992 года, когда шотландцы нам не дали выйти в полуфинал ЧЕ и попасть в число лучших четырех команд. Мы тогда играли 2 первых матча достаточно хорошо: 1-1 с немцами, 0-0 с голландцами во главе с Ван Бастеном, Гуллитом и Райкардом, а остановили нас шотландцы, которым ничего особого не светило. Не повезло нам тогда в какой-то степени. В дальнейшем в отборочном цикле к Евро 1996 2 раза сыграли вничью — 2 игры были очень упорными, как в Шотландии, так и в Москве. Поэтому данную традицию нужно постараться развернуть в нашу сторону и постараться победить.

Конечно, будем болеть за нашу сборную и желать ей победы. Предположу, что победим 2-1, но ничего не будет страшного, если сыграем вничью. Стратегически это будет приемлемый результат, так как потом мы принимаем Казахстан дома, где все ждем 3 очка, и надеемся, что шотландцы оступятся с бельгийцами. Желаем нашим парням только победы!", - цитирует Кирьякова Sport24.ru.


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Теги: Кирьяков Сборная России Сборная Шотландии
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