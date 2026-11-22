- Не всегда спортивный директор решает судьбу тренера. Я высказывал свое мнение по Галактионову, пусть оно останется внутри.
Я не влиял на назначение Овчинникова. Клуб ведет работу по поиску тренера. Я не могу ответить, может ли Овчинников остаться или нет, - передаёт слова Акавова "Матч ТВ".
В матче 15-го тура РПЛ железнодорожники обыграли "Родину" со счётом 1:0. Эта встреча стала первой для Сергея Овчинникова в качестве старшего тренера команды после ухода Михаила Галактионова.
"Локомотив" с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.