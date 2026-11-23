- Я очень рад, что шарлатана Франка Артигу убрали и дали работу Кузьмину. В матче с "Зенитом" тяжелое поле в Казани все равно было на руку "Рубину". И дальше моменты создавали, стандарты. Какое мерило для тренера? Это результат. Три из трех. Есть подвижки в игре. Команда играет, забивает, радует болельщиков.
Все располагает к тому, чтобы вот эту приставку "и.о" убрать, - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
"Рубин" с 21 очком занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 31 очком располагается на второй строчке.