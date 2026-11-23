- Из того, как складывался матч, в котором соперник вел всю игру, можно сказать, что больше они потеряли очки. Но мы хотели сравнять счет и даже довести матч до победы. Видимо, нам компенсировалось за прошлые игры, в которых мы пропускали голы на последних минутах.
Для нас результат нормальный, для "Спартака" это потеря очков. Ребята, которые вышли на замены - молодцы, вышли и усилили, - сказал Евсеев в эфире "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет на выезде с "Локомотивом".