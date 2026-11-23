Вместо объяснения своего решения Евсеев коротко ответил, что выбор не связан со временем на подготовку, а затем вместо объяснения начал задавать репортёру встречные вопросы о составе "Спартака".
- Да какой стресс? Это позор!
Это входит в стоимость билета. Интервью тренера, общение с игроками, общение с прессой - это всё входит в портфель главного тренера. Если такая агрессия на корреспондента… Ну ё-моё…, - сказал Генич в эфире "Коммент-шоу".
Махачкалинское "Динамо" с 17 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет на выезде с "Локомотивом".