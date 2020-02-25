Колосков: пока нет оснований отменять Евро-2020 из-за коронавируса

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему того, что Евро-2020 может быть отменен или перенесен из-за коронавируса.
Фото: ТАСС
Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что турнир может не состояться. Однако он отметил, что организация продолжит следить за развитием событий.

"УЕФА только вчера заявил, что никакой угрозы для проведения Евро нет. Поэтому я бы не спешил, не торопился с выводами, и тем более пространными комментариями на этот счет. Надо верить только официальным заявлениям. Пока оснований нет. Если они появятся, УЕФА объявит на официальном сайте", - цитирует Колоскова Sport24.

Чемпионат Европы должен пройти в 12. В Италии, где состоится первый матч турнира, в последние дни наблюдается вспышка коронавируса. Ряд матчей Серии А пройдет без зрителей.


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Теги: Колосков
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