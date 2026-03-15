Тарасов высказался о судействе в матче "Зенита" и "Спартака"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов высказался о судействе в матче "Зенита" и "Спартака".
Дмитрий Тарасов заявил, что не стал бы ставить второй пенальти в ворота "Спартака".

"Что касается второго пенальти, я бы не поставил такое.
Но на самом деле не знаю, почему не удалили Вендела. Он отмахнулся ногой. Как минимум надо было рассмотреть этот эпизод на предмет красной карточки. Еще вопрос с Соболевым и Умяровым, когда Александр отмахнулся рукой. Мне кажется, что игроку "Зенита" должны были давать вторую желтую карточку", - сказал Тарасов Metaratings.

Вчера, 14 марта, состоялся матч петербургского "Зенита" и московского "Спартака" в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на "Газпром Арене". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:0. В конце первого тайма форвард сине-бело-голубых забил гол с пенальти. На 81-й минуте встречи нападающий Джон Дуран реализовал второй 11-метровый удар.

