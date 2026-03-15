Чернышов предположил, в чем проблема "Спартака"

Бывший игрок и тренер "Спартака" Андрей Чернышов высказался о причинах проблем клуба.
Российский специалист предположил, что проблема "Спартака" может быть в отсутствии грамотных специалистов в руководстве.

"Мне сложно сказать, потому что я не нахожусь внутри. Может быть, действительно нет серьёзных руководителей, начиная от президента, заканчивая спортивным отделом.
Может, проблема в том, что нет грамотных специалистов в руководстве "Спартака", - сказал Чернышов "Чемпионату".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 21-м матче. Красно-белые одержали 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений в лиге.

В начале января 2026 года главным тренером "Спартака" был назначен испанский специалист Хуан Карлос Карседо. В текущем сезоне под его руководством команда провела 4 матча, одержала 2 победы и потерпела 2 поражения.

