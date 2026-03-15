Сборная Кот-д'Ивуара готова сыграть против России перед ЧМ-2026

Президент Федерации футбола Кот-д’Ивуара Идрисс Диалло высказался о возможном матче с Россией.
Фото: пресс-служба Сборной Кот-д'Ивуара
Идрисс Диалло заявил, что национальная команда Кот-д’Ивуара может сыграть против России после матча с Францией.

"Мы можем сыграть с Россией в июне этого года до ЧМ. 4 июня у нас уже запланирован матч с Францией в Нанте, поэтому если российская сторона хочет сыграть с нами, то мы рассмотрим еще одну игру на выезде.
После матча с Францией сбор нашей команды будет проходить в США, поэтому можно рассмотреть вариант игры в Америке", - сказал Диалло Sport24.

Чемпионат мира 2026 года стартует 11 июня. Турнир пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Кот-д’Ивуар находится в группе Е вместе с Кюрасао, Эквадором и Германией.

Подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА, африканская национальная команда располагается на 37-й строке.

