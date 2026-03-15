Соболев высказался о забитом пенальти в ворота "Спартака"

Форвард "Зенита" Александр Соболев высказался о реализованном пенальти в ворота "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что был уверенным и спокойным в эпизоде с пенальти.

- О том, что будете бить пенальти, если его назначат, заранее знали?

- Перед игрой на установке это было объявлено. Так всегда бывает и во многих командах. Могу сказать, что шел уверенным и спокойным. Иначе на пенальти идти нельзя, - сказал Соболев "Матч ТВ".

Вчера, 14 марта, на "Газпром Арене" прошел матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:0. Александр Соболев отличился забитым пенальти в конце первого тайма.

Российский футболист перешел из московского "Спартака" в петербургский "Зенит" летом 2024 года.

