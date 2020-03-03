"Мы попали в сложную группу, так как мы будем играть с двумя командами, квалифицировавшимися на Евро. Венгрия также прогрессирует год за годом.
Для нас это будет отличная возможность проверить себя. В итоге мы сыграем с Россией три раза – будет один товарищеский матч в июне и два матча в Лиге наций", — цитирует Тумбаковича сайт футбольного союза Сербии.
Сербия находится в одной группе Лиги наций со сборной России, Турции и Венгрии. Все игры турнира пройдут в этом году в осенний период.
В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Сербии заняла первое место в группе с Румынией, Черногорией и Литвой.
Подробнее о новой системе турнира читайте в нашем материале:
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Тренер сборной Сербии: матчи с Россией - отличная возможность проявить себя
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги Наций.
Фото: kff.kz
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