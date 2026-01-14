"Франк Артига – это качественный специалист, у которого уже есть за плечами опыт работы в России. Его команды играют в яркий и зрелищный футбол, который привлекает зрителей и болельщиков. ФК "Рубин" связывает с новым тренером надежды на то, что наша команда будет показывать футбол, который привлечёт ещё больше болельщиков на домашний стадион", - приводит слова Сафиуллина пресс-служба клуба.
Сегодня, 14 января, казанский "Рубин" официально объявил о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера - контракт с ним заключен на полтора года - до лета 2027 года. Франк Артига ранее работал в подмосковных "Химках" и московской "Родине", а в текущем сезоне возглавлял ангольский клуб "Петру Атлетику".
Вчера, 13 января, казанский "Рубин" объявил об уходе Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера - до конца контракта специалиста с клубом оставалось полгода. После 18 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе.
В "Рубине" объяснили, почему выбрали Франка Артигу на пост главного тренера
Президент правления "Рубина" Марат Сафиуллин прокомментировал назначение Франка Артиги на пост главного тренера.
Фото: ФК "Химки"