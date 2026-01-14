Генич: тренер "Спартака" должен много получать - это статусная работа

— Есть ли у вас инсайд, какая зарплата у Карседо?
— Конкретной суммы у меня нет, но, думаю, в диапазоне 1,3–1,8 миллиона евро.
— Адекватно?
— Тренер "Спартака" должен много получать, это статусная работа. А будет ли он отрабатывать эти деньги, вопрос квалификации тренера. Адекватно или нет? А у Карпина в "Динамо" какой контракт был? Так что прямую связь в алгоритме "чем больше получает тренер, тем больше должен давать" очень сложно, - приводит слова Генича "Матч ТВ".
Напомним, что московский "Спартак" в январе объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера. Ранее испанский специалист работал в кипрском "Пафосе" на аналогичной должности, а начинал тренерскую карьеру в штабе Унаи Эмери, где он был помощником на протяжении нескольких лет в европейских клубах.
По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов. "Спартаку" также предстоит сыграть со столичным "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"