Генич: многие же думают, что Баринов повелся на деньги, на какие-то условия личного контракта

"Кто-то с пониманием ко всему этому относится и будет винить предыдущее руководство "Локомотива", что не совсем корректно и лояльно повели себя повели по отношению к Баринову. Кто-то очень категорично и жестко будет воспринимать этот переход. И многие же думают, что Баринов повелся на деньги, повелся на какие-то условия личного контракта, но я практически не сомневаюсь, что "Локомотив" мог повторить эти условия", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Вчера, 13 января, ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Баринова из московского "Локомотива", футболист заключил контракт с красно-синими до лета 2029 года. Ранее полузащитник отказался продлевать контракт с "железнодорожниками", который истекал по окончании текущего сезона.
Баринов выступал за "Локомотив" с 2015 года - всего он провел за клуб во всех турнирах 274 матча и записал на свой счет 13 забитых мячей и 27 голевых передач. На счету полузащитника 23 матча в составе национальной команды России.
По итогам 18 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 36 набранными очками, подопечные Михаила Галактионова занимают третье место с 37 баллами в своем активе.
Спортивный комментатор Константин Генич предположил, как болельщики "Локомотива" отреагировали на переход Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"