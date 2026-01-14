Попов: у "Рубина" всегда задача быть в тройке, убрать Рахимова - лучшее решение

"Смысл в смене тренера в "Рубине" существует. Хоть нам и рассказывают, что у команды нет задач, но у "Рубина" всегда задача быть в тройке. То, что делал Рахимов, не способствовало улучшению результативной игры команды. Всё это следствие его провала как тренера. Убирать Рахимова сейчас — лучшее решение", - цитирует Попова "Чемпионат".
Сегодня, 14 января, казанский "Рубин" официально объявил о назначении испанского специалиста Франка Артиги на пост главного тренера - контракт с ним заключен на полтора года - до лета 2027 года. Франк Артига ранее работал в подмосковных "Химках" и московской "Родине", а в текущем сезоне возглавлял ангольский клуб "Петру Атлетику".
Вчера, 13 января, казанский "Рубин" объявил об уходе Рашида Рахимова в отставку с поста главного тренера - до конца контракта специалиста с клубом оставалось полгода. После 18 сыгранных туров казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе.
Экс-футболист Алексей Попов прокомментировал отставку Рашида Рахимова с поста главного тренера "Рубина".
Фото: ФК "Рубин"