Агент Рикардо высказался о возможном переходе защитника в "Динамо"

"Да, "Динамо" действительно предложило 6,5 миллиона за Рикардо. Но переговоры продолжаются. Какой клуб выберет футболист? Пока ни с "Торино", ни с "Динамо" ничего не согласовано. Мы анализируем предложения. Предложения размером 7-8 миллионов будет достаточно", - приводит слова агента "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Ботафого" отклонил предложение московского "Динамо" по трансферу Давида Рикардо - сообщалось, что бразильский клуб хочет получить за своего игрока около 9 миллионов евро.
Давид Рикардо выступает за бразильский "Ботафого" с января 2025 года, всего защитник провел за клуб во всех турнирах 29 матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость центрального защитника в 7 миллионов евро, контракт 23-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года.
