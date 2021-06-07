"Возомнили о себе! Крым всегда был наш". Экс-игрок сборной России Колыванов - о скандальной форме Украины

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов поделился мнением о скандальной форме национальной команды Украины на чемпионат Европы-2020.

Фото: РИА Новости