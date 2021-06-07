"Возомнили о себе! Крым всегда был наш". Экс-игрок сборной России Колыванов - о скандальной форме Украины

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов поделился мнением о скандальной форме национальной команды Украины на чемпионат Европы-2020.
Фото: РИА Новости
Ранее стало известно, что УЕФА утвердил игровой комплект формы сборной Украины на Евро-2020, на котором изображены границы государства с республикой Крым, вышедшей из состава страны путем референдума в 2014 году. С того момента Крым является субъектом Российской Федерации. Форма сборной Украины вызвала недовольство у многих россиян.

"Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш. Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить", - приводит слова Колыванова Sport24.

Песков: форма сборной Украины? Регулирование всех аспектов осуществляется УЕФА

Украина ответила России касаемо формы: лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами

УЕФА утвердил скандальную форму сборной Украины на Евро-2020

"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры". В Госдуме отреагировали на решение одобрить форму сборной Украины на Евро

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Колыванов Сборная России Сборная Украины
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Урунов начнет подготовку к сезону в составе "Спартака-2"
Министр спорта Подмосковья: на 99% "Химки" договорятся с Глушаковым о продлении контракта
"Возомнили о себе! Крым всегда был наш". Экс-игрок сборной России Колыванов - о скандальной форме Украины 7
Лесовой: совершить каминг-аут в футболе невозможно 1
СМИ: "Зенит" и "Локомотив" поборются за вратаря "Химок" Лантратова 3
Лесовой: видел фото Малиновского и Миранчука - так тепло на душе стало. Россия и Украина - два братских народа 3
Жена Жиркова: пока все мысли Юрия о сборной, дальше будет видно
Селюк - о продлении контракта с Ротенбергом: "Локомотив" поступил как топ-клуб в этой ситуации 6
Идову подписал двухлетний контракт с "Химками"
Спортивный директор "Рубина" опроверг данные об интересе клуба к игроку сборной Армении Бичахчяну
Супруга Жиркова сообщила о переезде из Санкт-Петербурга 6
Агент: у Голенкова есть два конкретных предложения от чешских клубов
Официально: "Локомотив" продлил контракт с Ротенбергом 17
Источник: Чорлука войдет в тренерский штаб "Локомотива" 2
Жена Кудряшова: Федя точно пропустит два матча сборной России на Евро. Рассчитываем, что поправится к третьей игре 10
Сухина - об уходе из "Локомотива": мои эмоции останутся при мне, не хочу ничего комментировать 1
Фернандес: довольно забавно, что Киркоров перепутал меня с Оздоевым
СМИ: ЦСКА и "Рубин" интересуются полузащитником сборной Армении Бичахчяном 1
Игонин - о форме сборной Украины: они пытаются самоутвердиться, пытаются повысить острые ощущения
Фернандес: сборная Бельгии - сильнейшая команда в мире 2
Гамула: если сборные России и Украины выйдут в финал Евро, его не отменят. Дай бог, чтоб дошли 11
Сафонов: я выдал свой максимум на сборах. Буду готов к каждому матчу Евро 3
Источник: "Фенербахче" отклонил предложение "Рубина" по трансферу Пелкаса
"Мне все равно, что нанесено на форму любой сборной, кроме российской". Уткин - об экипировке сборной Украины на Евро 12
"Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры". В Госдуме отреагировали на решение одобрить форму сборной Украины на Евро 11
Источник: ЦСКА вновь интересуется полузащитником "Спортинга" Пальиньей 4
Кудряшов работает по индивидуальной программе в расположении сборной России, с Бариновым все в порядке
Колосков - об одобрении УЕФА формы сборной Украины: это нонсенс. По такой логике Россия могла бы вынести на форму Аляску 34
Названо имя возможного преемника Кашшаи на должности главы российского судейства 5
СМИ: форвард "Крыльев Советов" Голенков вместо "Ростова" может перейти в один из чешских клубов 1
Все новости
-