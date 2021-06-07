Ранее стало известно, что УЕФА утвердил игровой комплект формы сборной Украины на Евро-2020, на котором изображены границы государства с республикой Крым, вышедшей из состава страны путем референдума в 2014 году. С того момента Крым является субъектом Российской Федерации. Форма сборной Украины вызвала недовольство у многих россиян.
"Мы не оккупанты, мы просто забрали то, что нам всегда принадлежало. Украина всегда была нашей второй половинкой, а сейчас они что-то возомнили о себе! Про Крым вообще не говорю, он всегда был наш. Там, наверное, пара пьяных мужиков сидели в бане и сделали это, чтобы разозлить нас. Но медведя невозможно разозлить", - приводит слова Колыванова Sport24.
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"Возомнили о себе! Крым всегда был наш". Экс-игрок сборной России Колыванов - о скандальной форме Украины
Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов поделился мнением о скандальной форме национальной команды Украины на чемпионат Европы-2020.
Фото: РИА Новости
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